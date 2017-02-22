Onur Kıvrak geri döndü!

Trabzonspor'da 9. sezonunu geçiren kaptan Onur son maçlardaki performansıyla eski günlerine döndüğünün sinyallerini veriyor.

Devre arasından sonra sadece 1 gol yiyerek formunun zirvesinde olduğunu gözler önüne seren ve 21 maçın 10'unda kalesini gole kapatan Onur, bu alanda Volkan Babacan ile zirvede. Fırtına, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 6 resmi müsabakada gol yemedi. Karadeniz ekibi, Bursaspor maçında golü kalesinde gördüğü 39. dakikadan itibaren 7 maçta toplam 591 dakika rakiplerine gol şansı vermedi.