 Onur Kıvrak geri döndü! – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    geri döndü!

    Onur Kıvrak geri döndü!

    'da 9. sezonunu geçiren kaptan Onur son maçlardaki performansıyla eski günlerine döndüğünün sinyallerini veriyor.

    Devre arasından sonra sadece 1 gol yiyerek formunun zirvesinde olduğunu gözler önüne seren ve 21 maçın 10'unda kalesini gole kapatan Onur, bu alanda Volkan Babacan ile zirvede. Fırtına, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 6 resmi müsabakada gol yemedi. Karadeniz ekibi, Bursaspor maçında golü kalesinde gördüğü 39. dakikadan itibaren 7 maçta toplam 591 dakika rakiplerine gol şansı vermedi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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