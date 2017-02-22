 Hem rekortmen hem cezalı – Fotomaç – 22 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hem rekortmen hem cezalı

    Hem rekortmen hem cezalı
    Bordo-mavililerin 22 yaşındaki yıldızı Okay Yokuşlu, Alanyaspor maçındaki performansıyla alkış topladı. Genç orta saha, girdiği 26 ikili mücadeleden 20'sinde topa sahip olarak Süper Lig rekorunu kırdı. Konya maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Okay, "Çalıştık, denedik, uğraştık... Daha fazla savaşacağız" dedi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hem rekortmen hem cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.