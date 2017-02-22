Geçmiş olsun Jan Durica
Yan bağlarındaki esneme nedeniyle 3 hafta oynamayacak olan Slovak stoper, İnstagram’dan teşekkür etti.
DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Bu arada 13'üncü dakikada sakatlanan ve çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilen Durica, İnstagram'dan kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarlara teşekkür etti. 35 yaşındaki savunma oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Desteğiniz için teşekkür ederim. Umarım birkaç hafta sonra geri dönerim" diye yazdı.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Geçmiş olsun Jan Durica haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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