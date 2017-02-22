 Geçmiş olsun Jan Durica – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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HEPSİ
    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Geçmiş olsun

    Geçmiş olsun Jan Durica

    Yan bağlarındaki esneme nedeniyle 3 hafta oynamayacak olan Slovak stoper, İnstagram’dan teşekkür etti.

    Alanyaspor maçında sakatlanan 'nın yan bağlarında yırtık çıkmaması ve sadece zedelenme meydana gelmesi herkesi rahatlattı. Daha ciddi bir sakatlıktan korkan teknik direktör , maçın ardından soluğu Durica'nın yanında aldı. Oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini ileten Yanal, en kısa zamanda kendisini sahada görmek istediklerini iletti ve "Sana ihtiyacımız var. İyice dinlen" diye konuştu. Durica 3 hafta yok.

    DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
    Bu arada 13'üncü dakikada sakatlanan ve çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilen Durica, İnstagram'dan kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarlara teşekkür etti. 35 yaşındaki savunma oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Desteğiniz için teşekkür ederim. Umarım birkaç hafta sonra geri dönerim" diye yazdı.

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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