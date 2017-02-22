En büyük destek N'Doye’den

Aytemiz Alanyaspor maçında kaçırdığı goller nedeniyle büyük üzüntü yaşayan forvet oyuncusu Hugo Rodallega'ya bitiş düdüğünün ardından en büyük destek, forma savaşına girdiği Dame N'Doye'den geldi.

Tecrübeli oyuncu takım arkadaşını, "Daha ilk maçın, devamında birçok gol atabilirsin" diyerek motive etmeye çalıştı. Diğer takım arkadaşları da golcü oyuncunun moralini düzeltmek için ona destek verdi. 31 yaşındaki forvet, 9 şutta 5 kez kaleyi bulurken 4 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Rodallega, Akhisar Belediyespor dönemiyle birlikte, ligin en çok şut çeken oyuncusu.