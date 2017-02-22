''Ekici'ye benzin yok!''
Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, gittiği benzin istasyonunda büyük şok yaşadı.
Trabzonspor Kulübü tarafından devre arası transfer döneminde kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Trabzon'da bir benzin istasyonunda büyük bir şok yaşadı. Yıldız, futbolcu Trabzonspor'un sponsorlarından olan bir akaryakıt firmasının Trabzon'daki istasyonuna geldi.
Daha önce bu şirketin reklam filminde oynayan ve 1 yıllık ücretsiz akaryakıt anlaşması yapan Mehmet Ekici, sözleşmesi bittiği için otomatik olarak araç tanıma sisteminden çıkarıldı. Sürenin bittiğinden habersiz olan Mehmet Ekici yaşadığı şaşkınlığın ardından aldığı yakıtın parasını cebinden ödeyerek istasyondan ayrıldı.
Trabzonspor'da hala kadro dışı olan oyuncunun kişisel anlaşmasının sona erdiği için böyle bir durumla karşılaştığı ve konunun kulüple hiç bir ilgisinin olmadığı öğrenildi.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:32
- Kocaman o açıklama hakkında konuştu
Toplam 3
Yorum
suat konak İLHAM AZERİ O yüzden mi fenerbahçeyi şampiyon yaptı?O yüzden mi senelerdir alınamayan Türkiye kupasını kazandı?O yüzden mi yarı final oynttı
- ''Çok umutluyum''
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hocam santraforların gol atmayı beceremediği için mi mutlusun?
- Görev Persie’nin
Toplam 7
Yorum
/* BİBERONLA BESLEYİN..SEMİZLER.
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