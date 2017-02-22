 ''Çok umutluyum'' – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Çok umutluyum''

    ''Çok umutluyum''

    , ellerindeki karakterli oyuncularla önümüzdeki dönemin umudunu yaşadıklarını belirterek, “Taraftarımızın bizi alkışlamasını özlemiştik” dedi.

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü , iyi yolda olduklarını söyledi. Yanal, sezon başında bazı zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Çok karakterli ve doğru oyuncularımız var. Daha da gelişmeliyiz. Elimizdeki kadroyla önümüzdeki dönemin umudunu ben taşıyorum. Camia, taraftarımız bunun karşılığını veriyor. Taraftarların sahaya gelişi ve stadı doldurması, takımı alkışlamalarını özlemiştik. Uzun zamandır böyle bir tablo olmamıştı" dedi.

    1 AYDIR GOL YEMİYORUZ
    Yanal şöyle devam etti: "Bu tablo için oldukça uğraş veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde bu takımı daha kaliteli hale getirecek çalışmalar da var. Kötü bir dönem geçirdik. Kolay değil toparlanmak. Biz bunu hızlı bir şekilde yaptık. 2017'de bir gol yedik, yaklaşık 1 aydır gol yemiyoruz, kaybetmedik. Ben takımın iyi performansının zaman zaman inişler olsa da devam edeceği inancındayım."

    TEBRİK ETTİ VE UYARDI
    Yanal, Alanya maçı sonrası soyunma odasında oyuncularını tebrik etti. Bordo-mavili hocanın, "Taraftarlar sizi bağrına bastı. Demek ki mücadelenizi beğendiler. Bu kadar gol kaçırırsak bir puana razı olmak zorunda kalırız. Bir sonraki maç çok daha iyisini yapacağınızı biliyorum" dediği belirtildi.

    61. GALİBİYET HAFTAYA KALDI
    Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılması durumunda bordo- mavili takımın başındaki 61. galibiyetine imza atacaktı. Ancak Yanal, bu hedefini bir sonraki maça bırakmak zorunda kaldı. 61. galibiyet Konya sınavında alınmaya çalışılacak.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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