''Çok umutluyum''
Ersun Yanal, ellerindeki karakterli oyuncularla önümüzdeki dönemin umudunu yaşadıklarını belirterek, “Taraftarımızın bizi alkışlamasını özlemiştik” dedi.
1 AYDIR GOL YEMİYORUZ
Yanal şöyle devam etti: "Bu tablo için oldukça uğraş veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde bu takımı daha kaliteli hale getirecek çalışmalar da var. Kötü bir dönem geçirdik. Kolay değil toparlanmak. Biz bunu hızlı bir şekilde yaptık. 2017'de bir gol yedik, yaklaşık 1 aydır gol yemiyoruz, kaybetmedik. Ben takımın iyi performansının zaman zaman inişler olsa da devam edeceği inancındayım."
TEBRİK ETTİ VE UYARDI
Yanal, Alanya maçı sonrası soyunma odasında oyuncularını tebrik etti. Bordo-mavili hocanın, "Taraftarlar sizi bağrına bastı. Demek ki mücadelenizi beğendiler. Bu kadar gol kaçırırsak bir puana razı olmak zorunda kalırız. Bir sonraki maç çok daha iyisini yapacağınızı biliyorum" dediği belirtildi.
61. GALİBİYET HAFTAYA KALDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılması durumunda bordo- mavili takımın başındaki 61. galibiyetine imza atacaktı. Ancak Yanal, bu hedefini bir sonraki maça bırakmak zorunda kaldı. 61. galibiyet Konya sınavında alınmaya çalışılacak.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
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