 Büyük şanssızlık – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Büyük şanssızlık

    Büyük şanssızlık
    Karadeniz ekibinin Nijeryalı oyuncusu , Alanyaspor karşısında kazanmak için her şeyi yaptıklarını belirterek, şansın kendilerinden yana olmadığını söyledi. Bu sezon 21 lig maçının 20'sinde forma giyen Onazi, "Çizgiyi geçemedik. Skor farkını yakalayabilirdik ama olmadı. İyi mücadele ediyoruz" diye konuştu.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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