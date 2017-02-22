Ara vermediler
Fırtına Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.
N'DOYE'YE PASTA
Trabzonspor'un forveti N'Doye'nin doğum günü dün kutlandı. Futbolcular, idmanın ardından N'Doye'un doğum günü için düzenlenen kutlamada bir araya geldi. Senegalli golcü, 32. yaş günü için hazırlanan pastayı keserek, takım arkadaşları ve teknik heyete ikram etti. N'Doye'nin, kutlama nedeniyle büyük mutluluk duyduğu ifade edildi.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:13
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Ara vermediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.