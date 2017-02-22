 Ara vermediler – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Fırtına Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise gol vuruşu ve dayanıklılık çalışması yaptı.



    N'DOYE'YE PASTA
    'un forveti 'nin doğum günü dün kutlandı. Futbolcular, idmanın ardından N'Doye'un doğum günü için düzenlenen kutlamada bir araya geldi. Senegalli golcü, 32. yaş günü için hazırlanan pastayı keserek, takım arkadaşları ve teknik heyete ikram etti. N'Doye'nin, kutlama nedeniyle büyük mutluluk duyduğu ifade edildi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:13
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