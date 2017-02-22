 ''Ah Haydar Haydar'' – Fotomaç – 22 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Ah Haydar Haydar''

    ''Ah Haydar Haydar''
    Yerel gazeteler, Alanya maçında kaçan gollere isyan etti. İlkhaber ", rakiplerinin puan kaybettiği haftada gol kaçırma rekoru kırdığı maçta fırsatı tepti", Taka "Hem tarihi fark, hem de 4'üncülük yolunda önemli fırsat kaçtı", Karadeniz "Ah Haydar Haydar", Sonnokta "Neler kaçtı neler", Günebakış "Nazar boncuğu olsun" başlıklarını attı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Ah Haydar Haydar'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.