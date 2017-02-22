 22 şutta gol bulamadılar – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    22 şutta gol bulamadılar

    22 şutta gol bulamadılar
    sahasında 0-0 berabere kaldığı maçında 22 şut çekti. Toplamda 8 kez kaleyi bulan Fırtına, kaleci Haydar'ı geçemezken, teknik direktör Ersun Yanal'ın rakip kaleye kurulan bu baskı nedeniyle mutlu olduğu belirtildi. Yanal'ın gol vuruşlarında daha dikkatli olunmasını istediği belirtildi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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