 12 sezonun en iyisi! – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    12 sezonun en iyisi!

    12 sezonun en iyisi!

    İkinci yarıda 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile 13 puan toplayan Fırtına, son 12 sezonun en iyi performansını sergiledi.

    , 'in 21'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak 5'te 5 yapma fırsatını kaçırdı. Daha önceki 4 maçını da kazanan Fırtına, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Trabzonspor, ikinci yarılarda ilk 5 haftalar baz alındığında 13 puanla son 12 sezonun en iyi performansını sergiledi. Son olarak 2004- 05'in 2. yarısında ilk 5 karşılaşmalık bölümde 15 puan toplayan Karadeniz ekibi, 12 sezon sonra kötü başladığı sezonun ikinci devresinde başarılı bir grafik sergiledi.

    2012-13'TE 3 PUAN
    Bordo-mavililer 2015-16 sezonunda ikinci yarının ilk 5 haftasında 13 puan, 2014- 15'te 11 puan, 2013-14'te 6 puan, 2012-13'te 3 puan, 2011-12'de 12 puan, 2010- 11'de 8 puan, 2009-10'da 11 puan, 2008-09'da 10 puan, 2007-08'de 9 puan, 2006- 07'de 11 puan ve 2005-06'da 9 puan toplamıştı.

    2017'DE YENİLMEDİ
    Süper Lig'de Aytemiz Alanya ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, 2017'de hiç mağlup olmadı. Bordomavililer, 2017 yılında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, ligde deplasmanlarda Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0) ve Osmanlıspor (1-0) ile sahasında Gaziantepspor'u (4-0) yenerken, Alanyaspor (0-0) ile berabere kaldı. Kupada Gümüşhanespor (0-0) deplasmanından beraberlikle dönen Fırtına, sahasında ise Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.


    Yunus Emre SEL
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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