12 sezonun en iyisi!
İkinci yarıda 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile 13 puan toplayan Fırtına, son 12 sezonun en iyi performansını sergiledi.
2012-13'TE 3 PUAN
Bordo-mavililer 2015-16 sezonunda ikinci yarının ilk 5 haftasında 13 puan, 2014- 15'te 11 puan, 2013-14'te 6 puan, 2012-13'te 3 puan, 2011-12'de 12 puan, 2010- 11'de 8 puan, 2009-10'da 11 puan, 2008-09'da 10 puan, 2007-08'de 9 puan, 2006- 07'de 11 puan ve 2005-06'da 9 puan toplamıştı.
2017'DE YENİLMEDİ
Süper Lig'de Aytemiz Alanya ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, 2017'de hiç mağlup olmadı. Bordomavililer, 2017 yılında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, ligde deplasmanlarda Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0) ve Osmanlıspor (1-0) ile sahasında Gaziantepspor'u (4-0) yenerken, Alanyaspor (0-0) ile berabere kaldı. Kupada Gümüşhanespor (0-0) deplasmanından beraberlikle dönen Fırtına, sahasında ise Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.
Yunus Emre SEL
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
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