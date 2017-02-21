 Yönetimden UEFA toplantısı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Yönetimden UEFA toplantısı

    Yönetimden UEFA toplantısı
    yönetimi dün maç öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Tüm yöneticilerin katıldığı toplantıda UEFA'nın Finansal Fair- Play kriterleri kapsamında mayıs ayında yapacağı denetleme öncesi atılması gereken adımlar ve gelecek yıl oluşturulacak olan kadro için şimdiden yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda 1461 Trabzon'da Hüsnü Özkara'dan boşalan teknik direktörlük konusu da masaya yatırıldı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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