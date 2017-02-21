 Trabzonspor’un Haydar kabusu – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Trabzonspor’un Haydar kabusu

    Trabzonspor’un Haydar kabusu
    'un kalecisi Haydar Yılmaz, yaptığı önemli kurtarışlarla Trabzonspor'a geçit vermedi. Ligin ilk yarısında Alanyaspor'un 3-0 kazandığı maçta 7 önemli kurtarış yaparak galibiyette büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki kaleci, dün 8 kurtarış ile bir puan alınmasını sağladı. İki Trabzon maçında da süper oynayan Haydar, gol şansı tanımadı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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