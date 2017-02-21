 Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması – Fotomaç – 21 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

    Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

    Trabzonspor Durica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapalan açıklamada şu ifadeler kullanıldı "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan Durica'nın çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.

    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.