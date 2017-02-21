Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor Durica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapalan açıklamada şu ifadeler kullanıldı "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan Durica'nın çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 10:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İddaa iki ekibe eşit şans tanıdı
Toplam 5
Yorum
Caner Bastır gücünü aslanım göster kendini gs kim olduğunu hadi aslanlarım
- Bruma: Beşiktaş’ı düşünüyorum
Toplam 6
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db Teknik Direktörünüzün capi ancak Fener macindaki gibi 11 kisi defans yapmaya yeter. Bu ülkede iki büyük takim var, menemen yemeye devam edin
- Wesley’den fedakarlık
Toplam 7
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kartal Oynasa ne olur oynamasa YÜCE BEŞİKTAŞ'ımız ezer geçer :)
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