 Trabzonspor’da N’Doye'un doğum günü kutlandı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    ’da N’Doye'un doğum günü kutlandı

    Trabzonspor’da N’Doye'un doğum günü kutlandı

    'da forvet oyuncusu 'a 32'nci yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.

    Bordo-mavili takımın öğle yemeği sonrası kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N'Doye'u, takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.




    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:12
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