Trabzonspor’da N’Doye'un doğum günü kutlandı

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Dame N'Doye'a 32'nci yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.



Bordo-mavili takımın öğle yemeği sonrası kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N'Doye'u, takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.









