Trabzonspor’da N’Doye'un doğum günü kutlandı
Trabzonspor'da forvet oyuncusu Dame N'Doye'a 32'nci yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.
Bordo-mavili takımın öğle yemeği sonrası kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N'Doye'u, takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 19:12
- İbanez attı, U21’ler kazandı
Toplam 1
Yorum
arda su adamı u 21 koyuyorlar varyaa
- Advocaat, Krasnodar maçı öncesi konuştu
Toplam 7
Yorum
savas sonunda fatura seyirciye kesilmiş ya pes demek lazım.
- Başkan adayları kolları sıvadı
Toplam 6
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Efe dogan Abdurahman baskan olmali artik bu kutsal gorevden kacamaz artik
Trabzonspor’da N’Doye'un doğum günü kutlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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