Susic: İlk yarı 4-0 olurdu
Alanya'nın hocası Safet Susic, beraberliği şanslarına başlarken, itirafta bulundu.
İLK YARIDA 2 DEĞİŞİKLİK
Alanyaspor'un hocası Safet Susic, pek alışık olunmayan bir işe imza attı. Bosnalı teknik adam, genelde ikinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerini ilk yarıda yaptı. İlk devrenin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen (41. dakika) 2 oyuncuyu kenara alan Susiç, Lazic'i Emre Nefiz'le değiştirdi; Landel'in yerine de Plet'i sahaya sürdü.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
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Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
Susic: İlk yarı 4-0 olurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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