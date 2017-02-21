 Susic: İlk yarı 4-0 olurdu – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Susic: İlk yarı 4-0 olurdu

    Susic: İlk yarı 4-0 olurdu

    Alanya'nın hocası , beraberliği şanslarına başlarken, itirafta bulundu.

    Susic, "İyi oynamadık, çok şansımız vardı. İlk yarıda 4 gol yememiz gerekiyordu. Kariyerimde belki birinci ya da 2. kez ilk yar› iki oyuncu değiştirdim. Bu şansımız devam ederse ligde kalırız" diye konuştu.

    İLK YARIDA 2 DEĞİŞİKLİK
    Alanyaspor'un hocası , pek alışık olunmayan bir işe imza attı. Bosnalı teknik adam, genelde ikinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerini ilk yarıda yaptı. İlk devrenin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen (41. dakika) 2 oyuncuyu kenara alan Susiç, Lazic'i Emre Nefiz'le değiştirdi; Landel'in yerine de Plet'i sahaya sürdü.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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