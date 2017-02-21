Rodallega ilk kez

Bordo-mavililerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı forvet oyuncusu, ilk kez 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor'a transferinin ardındanveile oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil olan 31 yaşındaki forvet,maçının ilk 11'inde yer aldı. 3. dakikada'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan, kaleciile bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun etkisiz vuruşunda, Haydar yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti. Bu net pozisyonu değerlendiremeyen 31 yaşındakiforvet, 5 isabetli şutta golü bulamadı. 5 de net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Rodallega maç sonu şanssızlıktan yakındı.