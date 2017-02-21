Olcay yine Şahane
Kısa sürede takımın abisi haline gelen tecrübeli futbolcu yine 10 numara oynadı. Arkadaşlarını defalarca gol pozisyonuna sokan Olcay; hırsı, mücadelesi ve forma için akıttığı terle alkış aldı.
HEP DAHA İYİ OLUYORUZ
"Önemli fırsatlar harcadık; çok farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Her geçen hafta daha iyi oluyoruz. Kısa bir süre sonra seyir zevki yüksek ve çok gol atan bir takım olacağız. Destekleri için taraftarımıza da teşekkürler. Bizi desteklemeye devam etsinler."
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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