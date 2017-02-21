Olcay yine Şahane

Kısa sürede takımın abisi haline gelen tecrübeli futbolcu yine 10 numara oynadı. Arkadaşlarını defalarca gol pozisyonuna sokan Olcay; hırsı, mücadelesi ve forma için akıttığı terle alkış aldı.

Bordo-mavili formayı devre arasında giyer giymez taraftarların sevgilisi, takımın abisi haline gelen Olcay Şahan, 10 numara futbol ortaya koydu. Mükemmel paslar atarak arkadaşlarını defalarca kaleciyle karşı karşıya bıraktı ama sonuç alınamadı. Kendisi 13 ve 25. dakikalarda önemli fırsatlardan yararlanamadı. Mücadelesiyle sahada basmadık yer bırakmayan Olcay, hırsı ve yetenekleriyle de bordo-mavili tribünlerden yine alkış almayı başardı. Trabzonspor formasıyla ligde 1 gol, asist; kupada da 1 asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, iyi bir çıkış yakaladıklarını dün Alanya karşısında da güzel futbola rağmen sonuç alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:



HEP DAHA İYİ OLUYORUZ

"Önemli fırsatlar harcadık; çok farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Her geçen hafta daha iyi oluyoruz. Kısa bir süre sonra seyir zevki yüksek ve çok gol atan bir takım olacağız. Destekleri için taraftarımıza da teşekkürler. Bizi desteklemeye devam etsinler."