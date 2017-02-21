 Konyaspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

    Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise gol vuruşu ve dayanıklılık çalışması yaptı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:11
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