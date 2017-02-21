Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise gol vuruşu ve dayanıklılık çalışması yaptı.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 13:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Elmander iflasın eşiğinde
Toplam 7
Yorum
Nimade Aramizda ne varsa toplayak da yardim edek bari ...
- Fener'in ayarını Aatıf bozdu!
Toplam 24
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MRT AZİZ YILDIRIM GİDECEK YERİNE ALİ KOÇ GELECEK DERT TASA BİTECEK !!!!
- Bassogog Çin’e gitti
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Yorum
KÜRŞAD BARANSU ELİNDEKİ VALİZLERİ SANA KİM VERMİŞTİ BUNU AÇIKLA SENİN YATACAK YERİN YOK,ŞİMDİ VALİZLERİ AL MÜNASİP BİR YERİNİZE ....
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