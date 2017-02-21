 Karadeniz’in ‘En’leri töreni – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Karadeniz’in ‘En’leri töreni

    Karadeniz’in ‘En’leri töreni

    Karadeniz'in kalbi bu ödül töreninde atıyor...

    İstanbul Üni. Trabzonsporlular Kulübü'nün (İstanbul ÜNİ-TS) bu yıl 3.'sünü düzenleyeceği "Karadeniz'in Enleri" ödül töreninde camianın birbirinden değerli isimleri internet üzerinden yapılan oylama sonucu 25 farklı kategoride ödüllerin sahibi olacak. Konserler ve sahne şovlarının yer alacağı bu organizasyon 23 Mart saat 20.00'de Şişli Cemal Candaş Kent Kültür Merkezi'nde.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
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