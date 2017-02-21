 İbanez attı, U21’ler kazandı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    İbanez attı, U21’ler kazandı

    İbanez attı, U21’ler kazandı
    A Takımda forma giyemeyen Trabzon sporlu İbanez, dün U21'lerle Alanya'ya karşı mücadele etti. Bordo-mavili U21'ler Murat ve İbanez'in golleri ile 2-0 kazandı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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