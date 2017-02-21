Haydaaar!
Trabzonspor sayısız pozisyona girdiği maçta Alanya kalecisi Haydar’ı bir türlü geçemeyince mücadele 0-0 sona erdi.
SERİ DÜN SONA ERDİ
Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 ve geçen hafta Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden, ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazanan bordo- mavililer, Alanyaspor karşısında 2 puan kaybetti. 31 puana yükselen Fırtına, üst sıralardaki takımlarla puan farkını kapatma şansını kaçırdı.
İSTATİSTİKLERDE EZDİ AMA 4 PUAN KAYBETTİ
Ligin ilk yarısında rakibine 3-0 yenilen Trabzonspor, istatistiklerde ise ezip geçmişti. Rakibine göre daha fazla topla oynayan (% 59) bordo-mavili takım, şutlarda rakibini ikiye katlamıştı. Fırtına dün de istatistiklerde üstünlük kurdu ama sonuç alamadı. Topla oynamada (yüzde 58) bariz üstün olan Fırtına, 8'i isabetli 22 şut attı, 451'i isabetli 565 pas verdi, 12'si isabetli 15 hücum pası verdi. Aytemiz Alanyaspor ise ikisi isabetli 3 şut attı, 233'ü isabetli 346 pasta kaldı.
OKAY YOKUŞLU CEZALI OLDU
Fırtına'nın Alanya ile oynadığı maçta sarı kart gören Okay Yokuşlu, cezalı duruma düştü. Genç futbolcu önümüzdeki hafta oynanacak Konya maçında yok.
BERO 60 GÜN SONRA
Son olarak 22 Aralık 2016'da Türkiye Kupası'nda Kızılcabölük ile oynanan maçta forma giyen ve devre arasında ameliyat olan Bero, 60 gün sonra geri döndü. Ersun Yanal, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu dün 18'e aldı ve 77. dakikada Castillo'nun yerine sahaya sürdü.
37 ŞUTTA GOL YOK
Trabzonspor sahasında 0-0 berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor maçında 22 şut çekti. Toplamda 8 kez kaleyi bulan Fırtına kaleci Haydar'ı geçemezken bu sezon rakibiyle oynadığı iki maç sonunda toplam 37 şut çekip gol bulamadı. (15 isabetli)
PLAKAYI YAZAMADI
Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 61. galibiyetini elde edemedi. Bordo-mavili takımda geçen sezonun ardından üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçıyla 127. resmi maçında, 61. galibiyetini yaşayamadı.
YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü Aytemiz Alanyaspor karşısında son oynanan Osmanlıspor maçı 11'inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam son 4 maçı kazanan kadroyu büyük oranda korurken, sadece forvet hattında N'Doye'un yerine Rodallega'ya görev verdi. N'Doye, 65. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu. Ersun Yanal İbanez'i kadroya almadı.
Yunus Emre SEL
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:11
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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