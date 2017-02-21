 Geçilmez kale – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Geçilmez kale

    Geçilmez kale

    Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 6 resmi müsabakada gol yemedi.

    Karadeniz ekibi, Bursaspor maçında golü kalesinde gördüğü 39. dakikadan itibaren olmak üzere son 7 maçta toplam 591 dakikadır rakiplerine gol şansı vermiyor. Kaleci dün de rakip futbolculara gol şansı tanımazken; maç sonrası, "Son vuruşlarda şanssızlık yaşadık" dedi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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