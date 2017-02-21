 Esteban ile yeni sözleşme – Fotomaç – 21 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ile yeni sözleşme

    Esteban ile yeni sözleşme
    Bordo-mavili ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , ülkesi Kosta Rika'da bir radyoya konuştu. Sadece kupa maçlarında forma giydiğini vurgulayan 27 yaşındaki eldiven, "Aslında bu süreç bana bir çok şeyi öğrenme fırsatı verdi. Şu an kulüple iki yıllık kontrat yenileme üzerine görüşüyoruz. Ancak acelemiz de yok. Hollanda'dan teklif var ama Türkiye Ligi daha iyi olduğu için kalmak istiyorum" ifadesini kullandı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Esteban ile yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.