 Durica sakatlandı! – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    sakatlandı!

    Durica sakatlandı!

    'un tecrübeli stoperi henüz 11. dakikada Wagner Love ile girdiği ikili mücadelede topun üzerine basıp düştü ve sol dizinden sakatlandı.

    Yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyen 35 yaşındaki sahayı sedyeyle terk ederken, yerini Mustafa Akbaş'a bıraktı. Hemen MR'ı çekilen Durica ile ilgili kulüp gece yarısı "Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan Durica'nın çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi. Tecrübeli futbolcu 3 hafta yok.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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