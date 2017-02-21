Durica sakatlandı!
Trabzonspor'un tecrübeli stoperi Durica henüz 11. dakikada Wagner Love ile girdiği ikili mücadelede topun üzerine basıp düştü ve sol dizinden sakatlandı.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:35
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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