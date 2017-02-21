''Doğru yoldayız''
Bordo-mavili hoca, “Kazanma arzumuzu sahada göstermemiz çok güzel. Yakaladıklarımızı atsak çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Sonuçlar önemli ama daha da önemlisi doğru yolda ilerlemek” dedi.
HER MAÇ KAZANMA MAÇI
"Gelecek hafta Konyaspor ardından da Karabük ile oynayacağız. Her maçımız bizim için kazanma maçı olacak. Sonuçlar önemli ama bunlardan daha fazlasını kazanacağımızı düşünüyorum. Genç oyuncularımız var. Doğru yoldayız. Takım olarak doğru oyunla bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz."
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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