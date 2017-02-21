 ''Doğru yoldayız'' – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    ''Doğru yoldayız''

    ''Doğru yoldayız''

    Bordo-mavili hoca, “Kazanma arzumuzu sahada göstermemiz çok güzel. Yakaladıklarımızı atsak çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Sonuçlar önemli ama daha da önemlisi doğru yolda ilerlemek” dedi.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, gol dışında her şeyi başardıklarını belirterek oyunlarının gelecek için umut verdiğini söyledi. Doğru işler yaptıklarını ifade eden usta hoca, "400 metrelik yarışa sanki 200 metre geriden başlayan bir takım gibiyiz. Takıma ilave ettiğimiz oyuncular bizi umutlandırıyor. Oyuncuların kazanma arzularını sahada göstermeleri çok iyi" şeklinde konuştu. Sözlerine "Bugün sadece top çizgiden geçmedi. Top geçmeyince haklı olmuyorsunuz ama oyununuz haklı oluyor. Dirençli bir takım olduk. Artık son rauntlara griyoruz. Alanyaspor'un o direnci fazla. Yakaladıklarımızı atsak, daha farklı bir maçı konuşuyor olabilirdik" diyerek devam eden Yanal, kaliteli bir takım kurmak istediklerinin altını çizip şu ifadeleri kullandı:

    HER MAÇ KAZANMA MAÇI
    "Gelecek hafta Konyaspor ardından da Karabük ile oynayacağız. Her maçımız bizim için kazanma maçı olacak. Sonuçlar önemli ama bunlardan daha fazlasını kazanacağımızı düşünüyorum. Genç oyuncularımız var. Doğru yoldayız. Takım olarak doğru oyunla bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz."
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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