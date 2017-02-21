 Bordo-mavi karnaval – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Bordo-mavi karnaval

    Bordo-mavi karnaval

    'da ilk maçında Gaziantep sınavında 23 bin 64 biletli seyirciye oynayan , bu maçta aldığı tribün cezasına karşın Alanyaspor karşılaşmasında hemen hemen aynı taraftar desteğini arkasında buldu.

    12 bin dolayında bordo-mavili taraftarın cezası olmasına rağmen 41 bin 461 seyirci kapasiteli MP Arena'nın büyük bölümü doldu. Maç öncesi şarkıcı Sinan Yılmaz ve bir grup, kolbastı gösterisiyle taraftarı coştururken tribünlerdeki heyecan da görülmeye değerdi. Stadı karnaval alanına döndüren Trabzonsporlular, 90 dakika boyunca sergilenen güzel futbol ve arka arkaya pozisyonlarla hop oturup hop kalksa da beklenen gol bir türlü gelmeyince coşku yarıda kaldı. Trabzonlu futbolseverler, son düdükle birlikte takımlarına desteğe devam ederek, futbolcuları ayakta alkışladılar.



    YAŞLI TEYZE OLAY OLDU!
    Günlerdir bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan bordo-mavili taraftarların arasında öyle bir kişi vardı ki sosyal medya onun fotoğrafının yayınlanması ile adeta yıkıldı. Bilet gişesindeki kuyrukta bekleyen yaşlı bir kadın, bir kullanıcı tarafından fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması ile çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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