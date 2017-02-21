Bordo-mavi karnaval

12 bin dolayında bordo-mavili taraftarın cezası olmasına rağmen 41 bin 461 seyirci kapasiteli'nın büyük bölümü doldu. Maç öncesi şarkıcıve bir grup, kolbastı gösterisiyle taraftarı coştururken tribünlerdeki heyecan da görülmeye değerdi. Stadı karnaval alanına döndüren, 90 dakika boyunca sergilenenhop oturup hop kalksa da beklenen gol bir türlü gelmeyince coşku yarıda kaldı.futbolseverler, son düdükle birlikte takımlarına desteğe devam ederek, futbolcuları ayakta alkışladılar.Günlerdir bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan bordo-mavili taraftarların arasında öyle bir kişi vardı ki sosyal medya onun fotoğrafının yayınlanması ile adeta yıkıldı. Bilet gişesindeki kuyrukta bekleyen yaşlı bir kadın, bir kullanıcı tarafından fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması ile çok sayıda beğeni ve yorum aldı.