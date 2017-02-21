Bordo-mavi karnaval
Medical Park Arena'da ilk maçında Gaziantep sınavında 23 bin 64 biletli seyirciye oynayan Trabzonspor, bu maçta aldığı tribün cezasına karşın Alanyaspor karşılaşmasında hemen hemen aynı taraftar desteğini arkasında buldu.
YAŞLI TEYZE OLAY OLDU!
Günlerdir bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan bordo-mavili taraftarların arasında öyle bir kişi vardı ki sosyal medya onun fotoğrafının yayınlanması ile adeta yıkıldı. Bilet gişesindeki kuyrukta bekleyen yaşlı bir kadın, bir kullanıcı tarafından fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması ile çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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