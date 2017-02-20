Trabzonspor'un 11'i belli oldu
Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Trabzonspor, MP Arena’da Aytemiz Alanya’yı ağırlıyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan ve üst üste Bursaspor'u 2-1 (D), Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u (D) 1-0 yenen bordo-mavililer, Alanyaspor'u da devirerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.
İSTİKAMET AVRUPA KUPALARI!
Gelecek sezon Avrupa'yı hedef olarak belirleyen Fırtına, galip gelmesi halinde evinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanacak. İlk 4 yarışındaki Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe'nin puan kayıpları da bordomavililerin iştahını kabarttı. Trabzon bugün kazanırsa, 4. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e inecek.
SAAT: 20.00
STAT: Medical Park Arena
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay, Rodallega.
ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Omeruo, Lazic, Tzavellas, Landel, Candeias, Efecan, N'Sakala, Fernandes, V. Love.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:38
- UEFA kalemini kırdı!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu UEFA,bu SRF'sizi bilerek tayin edip fişi çektirdi ! Olan Beşiktaş'a olduktan sonrada ipini çekmişmiş ! Kimseyi kandırmaya kalkmasınlar !
- UEFA kalemini kırdı!
Toplam 7
Yorum
1903iso Biz kebapçı ülkesimiyiz la türk düşmanı seni hem suçlu hem laflara bak
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 90
Yorum
SALİH verilen bedava 36 penaltı ne olacak
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