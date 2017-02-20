Trabzonspor'un 11'i belli oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan ve üst üste Bursaspor'u 2-1 (D), Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u (D) 1-0 yenen bordo-mavililer, Alanyaspor'u da devirerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.

İSTİKAMET AVRUPA KUPALARI!

Gelecek sezon Avrupa'yı hedef olarak belirleyen Fırtına, galip gelmesi halinde evinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanacak. İlk 4 yarışındaki Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe'nin puan kayıpları da bordomavililerin iştahını kabarttı. Trabzon bugün kazanırsa, 4. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e inecek.

SAAT: 20.00

STAT: Medical Park Arena

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay, Rodallega.

ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Omeruo, Lazic, Tzavellas, Landel, Candeias, Efecan, N'Sakala, Fernandes, V. Love.



