Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan Durica'nın çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.