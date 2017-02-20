Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
TRABZONSPOR Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçının 11’inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Jan Durica’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan Durica'nın çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:23
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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