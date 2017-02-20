 Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması

    Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması

    TRABZONSPOR Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçının 11’inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Jan ’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan 'nın çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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