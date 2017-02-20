Trabzonspor'da galibiyet serisi sona erdi
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak, galibiyet serisini sürdüremedi.
Ligin 17. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan, 18. haftada Kasımpaşa'yı İstanbul'da 1-0, 19. haftada yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0, 20. haftada da Osmanlıspor'u dış sahada 1-0 yenerek, ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında 2 puan kaybetti.
Ligin ikinci yarısında 7 basamak yükselerek haftaya 30 puanla 6. sırada giren bordo-mavililer, puanını 31'e çıkarırken üst sıralardaki takımlarla puan farkını kapatma şansını değerlendiremedi.
Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile ikinci yarıdaki ilk puan kaybını da yaşadı.
YANAL 61. GALİBİYETİNİ ELDE EDEMEDİ
Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 61. galibiyetini elde edemedi.
Bordo-mavili takımda geçen sezonun ardından üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçıyla 127. resmi maçında, 61. galibiyetini yaşayamadı.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Okay, gelecek hafta Atiker Konyaspor maçında takımda yer alamayacak.
MEDİCAL PARK ARENA'DA İLK PUAN KAYBI
Trabzonspor, Medical Park Arena Stadı'nda oynadığı ikinci maçında ilk puan kaybını yaşadı.
Yeni stadında ilk maçında Gaziantepspor'u 4-0 yenen Karadeniz ekibi, ikinci maçında golsüz berabere kalarak, ilk puan kaybını yaşadı.
Kaynak: AA
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:39
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 102
Yorum
reha erkunt zaten pozisyon penaltı değildi.Yani hakem kollamadı gerçekten
- İlk celse sona erdi
Toplam 10
Yorum
VELI Aziz Baskan ilk defa dogru konustun. Bu TÜRKIYE NIN davasi !
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 102
Yorum
ercaner hemide yüzde yüz kollanıyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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