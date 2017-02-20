Trabzonspor rekor kırdı
Ligdeki son 4 maçını kazanıp Alanyaspor karşısına 5'te 5 yapmak için çıkan Trabzonspor, ilk yarıda inanılmaz goller kaçırdı. Alanyaspor ceza sahasında 45 dakika boyunca 26 kez topla buluşup tam 10 şut çekerek bu alanda rekor kıran Fırtına yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi.
İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta Trabzonspor Alanyaspor karşısında tam 26 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve bu sezon ilk yarılardaki en yüksek sayıya ulaştı. Bordo-mavililer ilk 45 dakikada rakip kaleye çektiği 10 şutta ise gol bulamadı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İlk maçta farkını ortaya koydu
Toplam 7
Yorum
admir Bencede Tudor umut verdi.
- Korkuluk!
Toplam 59
Yorum
sütçü Fener Karabükle berabere kaldı ,Beşiktaş maçı sonucu neydi ? Fener Krasnodor'a 1-0 yenildi ,Beşiktaş Dinomo Kiev maçı kaç kaçtı ?
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 96
Yorum
jose sen maç izlemiyon heralde dekoder eski
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