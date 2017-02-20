 Trabzonspor rekor kırdı – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    rekor kırdı

    Trabzonspor rekor kırdı

    Ligdeki son 4 maçını kazanıp Alanyaspor karşısına 5'te 5 yapmak için çıkan , ilk yarıda inanılmaz goller kaçırdı. Alanyaspor ceza sahasında 45 dakika boyunca 26 kez topla buluşup tam 10 şut çekerek bu alanda rekor kıran Fırtına yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi.

    İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta Alanyaspor karşısında tam 26 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve bu sezon ilk yarılardaki en yüksek sayıya ulaştı. Bordo-mavililer ilk 45 dakikada rakip kaleye çektiği 10 şutta ise gol bulamadı.

    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:25
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