Taraftardan büyük destek
Trabzonspor’da Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçının ardından tribün cezası verilmesi ve bu nedenle yaklaşık 12 bin taraftarın maça girememesine rağmen Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi tribünlerin önemli bir bölümü doldu.
Bordo mavili kulüpten yapılan destek çağrıları üzerine taraftarlar Aytemiz Alanyaspor maçı için tribünlerde yerini aldı. Karşılaşmayı az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takip etti.
MAÇ ÖNCESİ KOLBASTI GÖSTERİSİ
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi Medical Park Arena'da kolbastı ekibi mini bir gösteri gerçekleştirdi. Trabzonlu ses sanatçısı Sinan Yılmaz da gösteri sırasında sahada yer alarak taraftarları tezahürata davet etti. Renkli anların yaşandığı tribünlerde bordo mavili taraftarlarda bu sırada alkış tuttu.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:42
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 93
Yorum
layemut iş işden geçmiş sür eşgini konyaya :))
- Bu kaçıncı hata!
Toplam 10
Yorum
öğretici damada hakemlerden -10 puan gelin bjka hamisi demirörenden 15 penaltı 15 puan . video hakem uygulaması gelmeden bjk için son sanş bu sene !
- Barcelona tarihinde bir ilk
Toplam 3
Yorum
can Sanane derken, okumasaydın o zaman bu haberi hangi takımı tutuyorsan onunla ilgilen sen ...
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