Taraftardan büyük destek

Bordo mavili kulüpten yapılan destek çağrıları üzerine taraftarlar Aytemiz Alanyaspor maçı için tribünlerde yerini aldı. Karşılaşmayı az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takip etti.







MAÇ ÖNCESİ KOLBASTI GÖSTERİSİ

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi Medical Park Arena'da kolbastı ekibi mini bir gösteri gerçekleştirdi. Trabzonlu ses sanatçısı Sinan Yılmaz da gösteri sırasında sahada yer alarak taraftarları tezahürata davet etti. Renkli anların yaşandığı tribünlerde bordo mavili taraftarlarda bu sırada alkış tuttu.