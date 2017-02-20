 Taraftardan büyük destek – Fotomaç – 20 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Taraftardan büyük destek

    Taraftardan büyük destek

    Trabzonspor’da Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçının ardından tribün cezası verilmesi ve bu nedenle yaklaşık 12 bin taraftarın maça girememesine rağmen Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi tribünlerin önemli bir bölümü doldu.

    Bordo mavili kulüpten yapılan destek çağrıları üzerine taraftarlar Aytemiz Alanyaspor maçı için tribünlerde yerini aldı. Karşılaşmayı az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takip etti.



    MAÇ ÖNCESİ KOLBASTI GÖSTERİSİ
    Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi Medical Park Arena'da kolbastı ekibi mini bir gösteri gerçekleştirdi. Trabzonlu ses sanatçısı Sinan Yılmaz da gösteri sırasında sahada yer alarak taraftarları tezahürata davet etti. Renkli anların yaşandığı tribünlerde bordo mavili taraftarlarda bu sırada alkış tuttu.

    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftardan büyük destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.