 Taraftar için oynayacağız – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Taraftar için oynayacağız

    Taraftar için oynayacağız
    Kaptan , bilet satış rakamını duyduktan sonra duygulandığını belirterek, "Çok sayıda cezalı taraftarımız var. Buna rağmen bizi yalnız bırakmayan seyircimizin olduğunu görmek çok güzel bir duygu" dedi. Onur, taraftarın bu sahiplenmesine sahada tüm güçleriyle oynayıp, 3 puanla karşılık vereceklerini söyledi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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