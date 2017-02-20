Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor

Trabzonspor'un 11 bin taraftarının cezalı olduğu haftada başlatılan kampanyalarla taraftarı stada çekmeye çalışan yönetimin çağrılarına taraftarlardan büyük karşılık geldi.





Günlerdir bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarların arasında öyle bir kişi vardı ki sosyal medya onun fotoğrafının yayınlanması ile yıkıldı. Atatürk Alanında bulunan bilet gişesindeki kuyrukta bekleyen ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, bir kullanıcı tarafından fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması ile çok sayıda beğeni ve yorum aldı.