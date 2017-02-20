Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medical Park Arena'da oynanacak olan Trabzonspor Alanyaspor karşılaşması öncesinde yaşanan bir olay sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Trabzonspor'un 11 bin taraftarının cezalı olduğu haftada başlatılan kampanyalarla taraftarı stada çekmeye çalışan yönetimin çağrılarına taraftarlardan büyük karşılık geldi.
Günlerdir bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarların arasında öyle bir kişi vardı ki sosyal medya onun fotoğrafının yayınlanması ile yıkıldı. Atatürk Alanında bulunan bilet gişesindeki kuyrukta bekleyen ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, bir kullanıcı tarafından fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması ile çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:54
- Şekip Mosturoğlu'ndan açıklama
Toplam 9
Yorum
6 sene az O Adalet inşallah yerini bulur ve sizlerde 6 şar sene içerde kalırsınız utanmadan konuşuyor
- Başkanlığa soyundu
Toplam 22
Yorum
austin yine de bilgi birikimi,geniş vizyonlar lazım niteliklerden vazgeçip vasata ikna olunmaz.
- Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem
Toplam 11
Yorum
FAA aynen , bu yüzden van persie gibi 15 dakikalık kondisyona sahip çöplerin yaptığı provoke hareketlere kırmızı kartı kolaylıkla verir.
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