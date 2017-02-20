 Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor

    Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medical Park Arena'da oynanacak olan Alanyaspor karşılaşması öncesinde yaşanan bir olay sosyal medyada büyük beğeni aldı.

    'un 11 bin taraftarının cezalı olduğu haftada başlatılan kampanyalarla taraftarı stada çekmeye çalışan yönetimin çağrılarına taraftarlardan büyük karşılık geldi.

    Günlerdir bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarların arasında öyle bir kişi vardı ki sosyal medya onun fotoğrafının yayınlanması ile yıkıldı. Atatürk Alanında bulunan bilet gişesindeki kuyrukta bekleyen ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, bir kullanıcı tarafından fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması ile çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:54
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