 Onazi’yi kızdırdılar – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Onazi’yi kızdırdılar

    Onazi’yi kızdırdılar
    , Türkiye'de oynadığı için milli takıma seçilemeyeceği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı. Ülke basınına konuşan Nijeryalı yıldız, "Süper Lig'e ön yargı ile bakılıyor. Şunu kesinlikle söylemeliyim Türkiye Ligi, Avrupa'nın en güçlü liglerinden biri" dedi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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