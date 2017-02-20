 İbanez gezmede – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    İbanez gezmede

    İbanez gezmede
    Sezon başında Kızılyıldız'dan transfer edilen ancak kadroya girmekte zorlanan Arjantinli oyuncu Luis İbanez, şehre gelen annesi ve teyzesi ile Trabzon'u gezdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından annesi ve teyzesi ile Boztepe'ye çıkan İbanez bol bol fotoğraf çektirirken, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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