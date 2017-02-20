 Haydi karnavala – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Haydi karnavala

    Haydi karnavala

    ’daki 2. maçta yine şölen var... 25 bine yakın bilet dün itibarıyla satıldı. Seyircinin 30 bini bulması bekleniyor.

    Akyazı'da bugün yine karnavalı yaşanacak... Yönetim kurulu ve bordo-mavili futbolcuların yaptığı 'Atkını al, 'da ol, bu büyük şovun parçası ol' çağrısı büyük ilgi gördü. Dün itibarıyla bilet satışı 25 bine yaklaştı. Maç saatinde sayının 30 bini bulması bekleniyor. Yönetimin başlattığı 'Bilet alana Passolig bedava' kampanyasından 2 bin taraftarın faydalandığı kaydedildi.

    YENİ REKOR GELEBİLİR
    Bilet ve Passolig girişleri bugün de maç saatine kadar devam edecek. Cezalı olan 11 bin 500 taraftar da biletlerini maça gelmek isteyen ve Passolig'i olan taraftarlara aktarıyor. Bordo-mavili yöneticiler, Gaziantepspor ile oynanan ilk maçtaki seyirci rekorunun bugün yenilenmesini beklediklerini dile getirdiler.

    OTOBÜSLER KALKACAK
    Bordo-mavili taraftarların, Akyazı'daki MP Arena'ya ulaşımını kolaylaştırmak için otobüs seferleri düzenlenecek. Şehir merkezi ve ilçelerden stada otobüsler kaldırılacak.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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