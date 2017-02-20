Haydi karnavala
Medical Park Arena’daki 2. maçta yine şölen var... 25 bine yakın bilet dün itibarıyla satıldı. Seyircinin 30 bini bulması bekleniyor.
YENİ REKOR GELEBİLİR
Bilet ve Passolig girişleri bugün de maç saatine kadar devam edecek. Cezalı olan 11 bin 500 taraftar da biletlerini maça gelmek isteyen ve Passolig'i olan taraftarlara aktarıyor. Bordo-mavili yöneticiler, Gaziantepspor ile oynanan ilk maçtaki seyirci rekorunun bugün yenilenmesini beklediklerini dile getirdiler.
OTOBÜSLER KALKACAK
Bordo-mavili taraftarların, Akyazı'daki MP Arena'ya ulaşımını kolaylaştırmak için otobüs seferleri düzenlenecek. Şehir merkezi ve ilçelerden stada otobüsler kaldırılacak.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
Haydi karnavala haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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