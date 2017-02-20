Fırtına 5’te 5 peşinde
Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Trabzonspor, MP Arena’da Aytemiz Alanya’yı ağırlıyor.
İSTİKAMET AVRUPA KUPALARI!
Gelecek sezon Avrupa'yı hedef olarak belirleyen Fırtına, bugün galip gelmesi halinde evinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanacak. İlk 4 yarışındaki Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe'nin puan kayıpları da bordomavililerin iştahını kabarttı. Trabzon bugün kazanırsa, 4. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e inecek.
SON PROVA YAPILDI
Bordo-mavili takım hazırlıklarını dün akşam yaptığı çalışma ile tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda maç taktiğinin provası yapıldı. Fırtına'da 4. kaleci Furkan Taş dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
11'İ BOZMUYOR
Teknik direktör Ersun Yanal'ın ligde 4 haftadır kazanan kadroyu yine bozmayacağı öğrenildi. Bordo-mavili takım, Aytemiz Alanyaspor maçında da Onur Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye 11'i ile çıkacak. Yeni transfer Hugo Rodallega yine yedek soyunacak ve gidişata göre ikinci yarıda şans bulacak.
HEPSİ HIRS KÜPÜ
Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor karşısında tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Hafta içerisinde yapılan idmanlarda oyuncuların gözünde hırsı gördüğünü belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Başarı hiçbir zaman tesadüfi gelmez. Bizim elde ettiğimiz galibiyetler de inanmak ve çalışmanın ürünüydü. Şimdi bu serinin devamının sırası geldi ve buna olan inancımız tam" diye konuştu.
5 OYUNCU SINIRDA
Fırtına'da Onur Kıvrak, Aytaç, Uğur Demirok, N'Doye ve Rodallega sarı kart sınırında... Bu futbolcular Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde gelecek haftaki Atiker Konyaspor sınavında forma giyemeyecek. Bilindiği gibi Konya'daki maç Konyaspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Ev sahibi ekipte dün sarı kart cezalısı olan Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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