 Diriliş başladı – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Diriliş başladı

    Diriliş başladı

    “Bu iş mutlu sona gidecek. bir daha kötü günleri görmemek üzere, kalıcı başarılarla anılan, yeni stadıyla yeniden en güçlü ekiplerden biri olacak”

    Başkanı Muharrem Usta, Kadir Özcan Tesisleri'nde U12 ve U13 takımlarının oyuncuları ve aileleriyle biraraya geldi. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Usta, Trabzon'un bir futbol kenti olduğunu belirterek, "2010-11 sezonundan sonraki sürece baktığımızda gerçekten zor dönemler geçirildi. Biz seçildiğimizden beri çok zor tünellerden geçtik. Çökmemeye, ayakta durmaya çalıştık. Geleceğin iyi olacağına inanıyorduk" dedi. Takımın oturmaya başladığını anlatan Muharrem Usta şöyle devam etti:

    2017'DE KAYBETMEDİK
    "Ligin ikinci yarısında önemli bir yolculuk var. Takım oturmaya başladı. Elbette iniş-çıkışlar olabilir ama taraftarlar, bizler takıma daha güvenle bakabiliyoruz. 2017 yılında hiç yenilmeyen, iyi işlere imza atan bir takımımız var. Bu tabi hep kazanacağımız anlamına gelmiyor." Alanyaspor maçına 25 bin ve üzerinde taraftar beklediğini kaydeden Usta sözlerini şöyle bitirdi:

    DERBİDEN ÇOK SEYİRCİ
    "Avni Aker'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında 18-19 bin taraftar önünde oynarken, Alanyaspor maçında 11 bin 500 taraftarın cezalı olmasına karşın 25 bin üzerinde taraftar önünde oynayacağız. Artık burada bir şeyler değişmeye başladı demektir. Buna da herkes inanıyor. İnançlarının devam etmesini istiyorum. Bu iş mutlu sona gidecek. Trabzonspor bir daha kötü günleri görmemek üzere kalıcı başarılarla anılan ve tarihte yeni stadıyla tekrar en güçlü ekiplerden biri olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



    PENALTI YARIŞMASINI 4-3 KAYBETTİ, UÇAK SÖZÜ VERDİ
    Alt yapıdan Hasan Demirci ile yaptığı penaltı yarışmasını 4-3 kaybeden , İstanbul'daki turnuvaya otobüsle gidecek U13 takımını uçakla götürme sözü verdi.



    KARAKTER SORUNUNU ÇÖZDÜK
    Trabzon'u futbolcu yetiştirme havzası yapacaklarını ifade eden başkan Usta, genç sporculardan, 'yalan konuşmayan, ülkesine faydalı' bireyler olmalarını istedi. Usta, takımdaki karakter problemini de çözdüklerini vurgulayarak, "Şu anda bir tane yerli ve yabancı karaktersiz oyuncumuz yok" dedi.Alt yapıdan Hasan Demirci ile yaptığı penaltı yarışmasını 4-3 kaybeden Muharrem Usta, İstanbul'daki turnuvaya otobüsle gidecek U13 takımını uçakla götürme sözü verdi.


    ?Yunus Emre SEL
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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