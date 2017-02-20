Diriliş başladı
“Bu iş mutlu sona gidecek. Trabzonspor bir daha kötü günleri görmemek üzere, kalıcı başarılarla anılan, yeni stadıyla yeniden en güçlü ekiplerden biri olacak”
2017'DE KAYBETMEDİK
"Ligin ikinci yarısında önemli bir yolculuk var. Takım oturmaya başladı. Elbette iniş-çıkışlar olabilir ama taraftarlar, bizler takıma daha güvenle bakabiliyoruz. 2017 yılında hiç yenilmeyen, iyi işlere imza atan bir takımımız var. Bu tabi hep kazanacağımız anlamına gelmiyor." Alanyaspor maçına 25 bin ve üzerinde taraftar beklediğini kaydeden Usta sözlerini şöyle bitirdi:
DERBİDEN ÇOK SEYİRCİ
"Avni Aker'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında 18-19 bin taraftar önünde oynarken, Alanyaspor maçında 11 bin 500 taraftarın cezalı olmasına karşın 25 bin üzerinde taraftar önünde oynayacağız. Artık burada bir şeyler değişmeye başladı demektir. Buna da herkes inanıyor. İnançlarının devam etmesini istiyorum. Bu iş mutlu sona gidecek. Trabzonspor bir daha kötü günleri görmemek üzere kalıcı başarılarla anılan ve tarihte yeni stadıyla tekrar en güçlü ekiplerden biri olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
PENALTI YARIŞMASINI 4-3 KAYBETTİ, UÇAK SÖZÜ VERDİ
Alt yapıdan Hasan Demirci ile yaptığı penaltı yarışmasını 4-3 kaybeden Muharrem Usta, İstanbul'daki turnuvaya otobüsle gidecek U13 takımını uçakla götürme sözü verdi.
KARAKTER SORUNUNU ÇÖZDÜK
Trabzon'u futbolcu yetiştirme havzası yapacaklarını ifade eden başkan Usta, genç sporculardan, 'yalan konuşmayan, ülkesine faydalı' bireyler olmalarını istedi. Usta, takımdaki karakter problemini de çözdüklerini vurgulayarak, "Şu anda bir tane yerli ve yabancı karaktersiz oyuncumuz yok" dedi.Alt yapıdan Hasan Demirci ile yaptığı penaltı yarışmasını 4-3 kaybeden Muharrem Usta, İstanbul'daki turnuvaya otobüsle gidecek U13 takımını uçakla götürme sözü verdi.
?Yunus Emre SEL
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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