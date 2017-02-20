 Busenaz şampiyon – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Busenaz şampiyon

    Busenaz şampiyon
    Trabzonsporlu sporcu Busenaz Sürmeneli, Türkiye Şampiyonu oldu. Avrupa ve Dünya Şampiyonu Sürmeli, Fethiye'de yapılan Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda 75 kilo finalinde Şule Kabadayı'yı 2. rauntta hakem kararıyla yenip, altın madalya kazandı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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