Busenaz şampiyon

Trabzonsporlu sporcu Busenaz Sürmeneli, Türkiye Şampiyonu oldu. Avrupa ve Dünya Şampiyonu Sürmeli, Fethiye'de yapılan Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda 75 kilo finalinde Şule Kabadayı'yı 2. rauntta hakem kararıyla yenip, altın madalya kazandı.