Alanyaspor Fırtına'ya direndi!

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, kaleci Haydar'ı geçemedi ve devre 0-0 eşitlikle sonlandı.

İkinci yarıda da Fırtına'nın baskısı sürdü. Bordo-mavililer kalan dakikalarda aradığı golü bulamayınca mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla Trabzonspor puanını 31 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise 22 puana yükselerek 14. sıraya yerleşti.

TRABZON RODELLAGA İLE GOLE YAKLAŞTI

67. dakikada Hugo Rodallega, Olcay Şahan ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayı hemen gerisinden sağ ayağının içiyle harika bir şut gönderdi ancak kaleci Haydar Yılmaz yine aynı güzellikle müthiş uzanarak soluna giden topu iki hamlede yakaladı.

Bu pozisyonun 1 dakika sonrasında Okay Yokuşlu, ceza alanı içine girmeden sağ kanattan ortasını yaptı. Hugo Rodallega, altıpas önünde röveşata ile vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.



DURİCA SAKATLANDI

14. dakikada Vagner Love ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Jan Durica oyuna devam edemedi ve yerini Mustafa Akbaş'a bıraktı.



BERO, SAKATLIĞININ ARDINDAN DÖNDÜ

Trabzonspor'da son olarak 22 Aralık 2016 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta forma giyen ve devre arası kamp döneminde ameliyat olan Matus Bero, 60 gün sonra takıma döndü.

Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlık sürecini geride bırakan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Aytemiz Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil etti. Bero 77. dakikada Castillo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Yanal, Luis İbanez, Aytaç Kara ve Abdülkadir Ömür gibi oyuncuları ise 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.