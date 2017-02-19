Yanal çok şey katıyor

Süper Lig'in ilk yarısının ardından nokta transferler yaparak son 4 lig maçını kazanıp önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililerde Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Alanyaspor'u da yeneceklerini söyledi. Çubukçu, "Ligin ilk yarısında yaşadıklarımızdan önemli dersler aldık. Ersun Yanal'ın bilgisi ve tecrübesiyle takım farklı bir hırsla oynamaya başladı. Camiamız moral buldu" diye konuştu.