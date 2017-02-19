Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor

Ligin 17. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, 18. haftada Kasımpaşa'yı İstanbul'da 1-0, 19. haftada yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 ve 20. haftada da Osmanlıspor'u dış sahada 1-0 yenip ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 5'e yükseltmeyi hedefliyor.

Ligin ikinci yarısında 7 basamak yükselerek 30 puanla 6. sıraya çıkan Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Safet Susic yönetiminde ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Karadeniz ekibinde, Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Aytaç Kara, N'Doye ve Rodallega sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bir kart daha görmeleri halinde gelecek hafta Atiker Konyaspor maçında cezalı duruma düşüp görev alamayacaklar.

Ligde 4 haftadır kazanan kadroyu bozmayan teknik direktör Ersun Yanal'ın Aytemiz Alanyaspor maçında da Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye 11'ine görev vermesi bekleniyor.

Medical Park Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.