Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ligin ikinci yarısında 7 basamak yükselerek 30 puanla 6. sıraya çıkan Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Safet Susic yönetiminde ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Karadeniz ekibinde, Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Aytaç Kara, N'Doye ve Rodallega sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bir kart daha görmeleri halinde gelecek hafta Atiker Konyaspor maçında cezalı duruma düşüp görev alamayacaklar.
Ligde 4 haftadır kazanan kadroyu bozmayan teknik direktör Ersun Yanal'ın Aytemiz Alanyaspor maçında da Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye 11'ine görev vermesi bekleniyor.
Medical Park Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:39
- Yokuşlu masada
Toplam 1
Yorum
hasan tekin güzell
- Fırtına öncesi!..
Toplam 4
Yorum
çetin ersunu anladıkta aykutun oynattığı futbol insanı izlemekten yoruyor.Jorge Jesus gibi hoca lazım ve takımı tümden yenilemek lazım.
- Başakşehir tepetaklak!
Toplam 1
Yorum
Mustafa Bulent Uygun sana zorla mi yabanci aldiriyorlar. Git yerli oyuncu al soyunma odasinda turkce konus. Eskidende sevmezdim seni.
Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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