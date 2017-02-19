 1461’le biz bir takımız – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    1461’le biz bir takımız

    1461’le biz bir takımız

    Trabzonspor ile pilot takım 1461 Trabzon, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

    Yemeğe Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve 1461 Trabzon Başkanı Osman Aynacı da katıldı. Yemekte bir konuşma yapan , "Trabzonspor ile 1461 Trabzon arasında bir fark olmadığını belirtmek için toplanmış bulunmaktayız. Biz bir takımız. Dolayısıyla bir amaca hizmet ediyoruz. Sonuçta 1461 Trabzon bir amaç için kurulmuş bir takım. Bundan sonra böyle olması gerektiğinin altını çizdik. 5 maç önce biz de kafamızı kaldıracak gökyüzü bulamıyorduk. Siz iyi bir takımsınız" dedi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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