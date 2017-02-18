Trabzonspor’da kaynaşma yemeği
Trabzonspor ve 1461 Trabzon, düzenlenen kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve 1461 Trabzon Başkanı Osman Aynacı da katıldı.
Yemekte konuşma yapan Teknik Direktör Ersun Yanal, her iki takımının da zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek, "Trabzonspor çok önemli ve çok büyük bir camia. Bu kulüp ülkede farklı bir kimliği de temsil ediyor. Şu an burada Trabzonspor olarak beraberiz. Trabzonspor ile 1461 Trabzon arasında bir fark olmadığını belirtmek için toplanmış bulunmaktayız. Biz bir takımız. Dolayısıyla bir amaca hizmet ediyoruz. Sonuçta 1461 Trabzon bir amaç için kurulmuş bir takım. Bundan sonra böyle olması gerektiğinin altını çizdik. Yönetimimiz buna böyle bakıyor. Her iki takım da çok zorlu süreçlerden geçti. 5 maç önce biz de kafamızı kaldıracak gökyüzü bulamıyorduk. Futbolda bunlar var. Sizler iyi bir takımsınız. Duruşunuzu bozmayın. Her şeyi başarabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yemekte konuşma yapan Teknik Direktör Ersun Yanal, her iki takımının da zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek, "Trabzonspor çok önemli ve çok büyük bir camia. Bu kulüp ülkede farklı bir kimliği de temsil ediyor. Şu an burada Trabzonspor olarak beraberiz. Trabzonspor ile 1461 Trabzon arasında bir fark olmadığını belirtmek için toplanmış bulunmaktayız. Biz bir takımız. Dolayısıyla bir amaca hizmet ediyoruz. Sonuçta 1461 Trabzon bir amaç için kurulmuş bir takım. Bundan sonra böyle olması gerektiğinin altını çizdik. Yönetimimiz buna böyle bakıyor. Her iki takım da çok zorlu süreçlerden geçti. 5 maç önce biz de kafamızı kaldıracak gökyüzü bulamıyorduk. Futbolda bunlar var. Sizler iyi bir takımsınız. Duruşunuzu bozmayın. Her şeyi başarabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
2010-2011 Şampiyonu TRABZONSPOR Bu da böyle biline !
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Yorum
ETOOOO YÜRÜ KOÇUM BEE
- Bruma depremi!
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hagi 20 bruma burayı babasının çiftliği zannediyo sen kimsin bruma efendi kimler geldi kimler geçti formanın kıymetinin bill adam gibi oyna
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