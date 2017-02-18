 Teröre lanet yağdı – Fotomaç – 18 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Teröre lanet yağdı

    Teröre lanet yağdı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam gerçekleşen hain terör saldırısına kulüpler duyarsız kalmadı.

    Kulübü, olaydan hemen sonra hain terör saldırısını kınayan bir açıklama yayımladı. Beşiktaş da resmi sitesinden yayınladığı açıklamada, ''Hain ve alçak terör saldırısını lanetliyoruz'' ifadelerini kullandı. Kulübü de "İnsanlığın bittiği nokta" başlığıyla kınama mesajı yayınlayıp "3 yaşında bir yavrumuzun hayatını kaybettiğini içimiz yanarak öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. de resmi internet sitesinden bir mesaj yayınlayıp hain terör saldırısını lanetledi. Ayrıca TFF ve diğer kulüpler de kınama mesajı yayınladılar.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Teröre lanet yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.