Teröre lanet yağdı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam gerçekleşen hain terör saldırısına kulüpler duyarsız kalmadı.
Trabzonspor Kulübü, olaydan hemen sonra hain terör saldırısını kınayan bir açıklama yayımladı. Beşiktaş da resmi sitesinden yayınladığı açıklamada, ''Hain ve alçak terör saldırısını lanetliyoruz'' ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü de "İnsanlığın bittiği nokta" başlığıyla kınama mesajı yayınlayıp "3 yaşında bir yavrumuzun hayatını kaybettiğini içimiz yanarak öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe de resmi internet sitesinden bir mesaj yayınlayıp hain terör saldırısını lanetledi. Ayrıca TFF ve diğer kulüpler de kınama mesajı yayınladılar.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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