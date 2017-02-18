 Şehitler için anıt – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Şehitler için anıt

    Şehitler için anıt
    ve tarafından Emniyet Müdürlüğü bahçesine inşa edilen Şehitler Anıtı açıldı. 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğinde olan çift başlı kartal şeklindeki anıtın açılış törenine Sivas Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Kuzeyyıldızı Derneği temsilcileri de katıldı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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