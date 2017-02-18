Şehitler için anıt
Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından Emniyet Müdürlüğü bahçesine inşa edilen Şehitler Anıtı açıldı. 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğinde olan çift başlı kartal şeklindeki anıtın açılış törenine Sivas Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Kuzeyyıldızı Derneği temsilcileri de katıldı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu
Toplam 7
Yorum
Bufon Şekile Şekil Birader Anadın mı Yani ;)
- Albayrak, Advocaat’a gönderme yaptı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Hala fener'e gönderme yapıyorsunuz, gerilirsek biz zararlı çıkarız, derbide gördük
- Hayaline kavuştu
Toplam 1
Yorum
BJK Helal Selçuk, bu konularda duyarlısın.. Geçen günde bir iyarette bulundun..
Şehitler için anıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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