"Şampiyonluk yılındaki rekoru yakalayacağız"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde art arda 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, "Şampiyonluk yılında, 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisi rekorunu yakalayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Medical Park Arena Koordinatörü de olan Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantepspor ile yeni statlarında oynadıkları ilk karşılaşmayı 23 bin civarında taraftarın izlediğini aktararak, "Tribün cezasına rağmen taraftarların Aytemiz Alanyaspor maçına ilgisi oldukça iyi. Cezamıza karşın 20 binin üzerinde taraftarımızın statta yer alacağını düşünüyoruz. Onların takımlarına sahip çıkması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Saral, kış şartlarına rağmen bilet satış noktalarında kuyruklar oluştuğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlk 2 maçtaki verilere ve taraftarlarımızın ilgisine bakıldığında, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, Türkiye'de oynanan maçlardaki taraftar ortalamasının çok üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz. Süper Lig'de oynanan maçlara bakıldığında Medical Park Arena'da taraftar ortalamamız kat kat üstünde seyredecek. Bu da Trabzonspor'un büyüklüğünü gösteriyor. Taraftarların ilgisi, yönetimin ve takımın motive olmasını sağlıyor. Yeni stadımız, takımımız, taraftarımız ve yönetimimiz sağlam bir mesaj veriyor. Bu da şampiyonluğa emin adımlarla yürümek istediğimiz 50. yılın sinyallerinin, umutlarının yeşerdiğini gösteriyor."

Ligin ikinci bölümünde art arda aldıkları 4 galibiyetle yükselişe geçtiklerine dikkati çeken Saral, şu değerlendirmede bulundu:

"Şampiyonluk yılında 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisi rekorunu yakalayacağımıza inanıyoruz. Öncelikle Aytemiz Alanyaspor maçını geçmemiz gerekiyor. Ardından Torku Konyaspor maçıyla da bu seriyi yakalamanın, daha sonra da geçmenin mücadelesini vereceğiz. Bunun için taraftarlarımız, camiamız takıma destek versin."

Taraftara uyarı

Saral, Aytemiz Alanyaspor maçına gelecek taraftarlara da bazı uyarılarda bulunarak, "Araç trafiğinden etkilenmek istemeyen taraftarlarımıza, toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Trabzon Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün yönlendirme levhalarına, uyarılarına taraftarlarımızın hassasiyet göstermesini, maç öncesi ve sonrası giriş çıkışların daha hızlı olması için güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Saral, stat zemininin de Gaziantepspor maçına göre daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.