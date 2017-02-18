Plaka heyecanı
Ersun Yanal, Alanyaspor’u devirmeleri halinde takımın başında Trabzon’un plaka numarası olan 61. galibiyetini elde edecek.
Süper Lig'de pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 61. galibiyete ulaşacak. Bordo-mavili takımda geçen sezonun ardından üçüncü kez göreve gelen Yanal, Alanyaspor ile 127. resmi maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, Yanal ile Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 126 resmi maçta 60 galibiyet, 27 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Fırtına, bu maçlarda 47.61'lik galibiyet yüzdesi yakaladı. Yanal, Alanyaspor'u yenerse Trabzon'un plakası 61'e ulaşmış olacak.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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