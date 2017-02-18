Plaka heyecanı

Ersun Yanal, Alanyaspor’u devirmeleri halinde takımın başında Trabzon’un plaka numarası olan 61. galibiyetini elde edecek.

Süper Lig'de pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 61. galibiyete ulaşacak. Bordo-mavili takımda geçen sezonun ardından üçüncü kez göreve gelen Yanal, Alanyaspor ile 127. resmi maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, Yanal ile Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 126 resmi maçta 60 galibiyet, 27 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Fırtına, bu maçlarda 47.61'lik galibiyet yüzdesi yakaladı. Yanal, Alanyaspor'u yenerse Trabzon'un plakası 61'e ulaşmış olacak.