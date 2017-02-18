N’Doye mi, Rodallega mı?
İki golcüden de memnun olan Yanal, Alanyaspor maçı için forvet hattını yakın markaja aldı.
Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın forvet tercihinin son haftalarda olduğu gibi yine Dame N'Doye'dan yana kullanması bekleniyor. Kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen ve kadro istikrarı yakalayan tecrübeli teknik adamın kararında Senegalli golcünün yükselen form grafiğinin yanı sıra takıma olan katkısının büyük etkisi bulunuyor. Yeni transfer Rodallega'nın performansından da memnun olan Ersun Yanal, iki golcü arasında tercih yapmakta zorlanırken, forvet oyuncularını yakın markaja aldı. Tecrübeli teknik adam; N'Doye ve Rodallega'nın antrenmanlardaki çalışma temposunu mercek altına alırken, takıma daha çok katkı sağlayacağına inandığı oyuncuyu tercih edecek.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
N’Doye mi, Rodallega mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.