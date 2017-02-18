 N’Doye mi, Rodallega mı? – Fotomaç – 18 Şubat 2017 Rodallega mı?" /> Rodallega mı?" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    N’Doye mi, mı?

    N’Doye mi, Rodallega mı?

    İki golcüden de memnun olan Yanal, Alanyaspor maçı için forvet hattını yakın markaja aldı.

    Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren 'da Ersun Yanal'ın forvet tercihinin son haftalarda olduğu gibi yine Dame N'Doye'dan yana kullanması bekleniyor. Kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen ve kadro istikrarı yakalayan tecrübeli teknik adamın kararında Senegalli golcünün yükselen form grafiğinin yanı sıra takıma olan katkısının büyük etkisi bulunuyor. Yeni transfer Rodallega'nın performansından da memnun olan Ersun Yanal, iki golcü arasında tercih yapmakta zorlanırken, forvet oyuncularını yakın markaja aldı. Tecrübeli teknik adam; N'Doye ve Rodallega'nın antrenmanlardaki çalışma temposunu mercek altına alırken, takıma daha çok katkı sağlayacağına inandığı oyuncuyu tercih edecek.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    N’Doye mi, Rodallega mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.